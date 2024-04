Jonas Vingegaard non può lasciare la Spagna: necessario un aereo medico per tornare a casa

CICLISMO

Il vincitore degli ultimi due Tour de France rischierebbe ulteriori problemi polmonari in caso di trasferimento via aereo

© Getty Images Jonas Vingegaard non tornerà presto a casa dopo il grave infortunio patito al Giro dei Paesi Baschi. Il vincitore degli ultimi due Tour de France è ancora ricoverato in ospedale in Spagna dopo aver riportato le fratture della clavicola e di alcune costole oltre a un pneumotorace che impedirebbero il trasporto in aereo.

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike sarebbe ancora a rischio e per questo motivo, secondo quanto riportato da AS, potrebbe esser trasportato soltanto con l’ausilio di un aereo medico specializzato.

Una situazione che allontana sempre più le possibilità di vedere il danese al via della prossima Grande Boucle che, a causa della pressione atmosferica, rischierebbe ulteriori problemi polmonari per poter raggiungere i genitori in Danimarca oppure in Svizzera dove risiede.