Finale da campioni per Il Lombardia: presentato il percorso con arrivo a Bergamo

Dello stesso parere anche Vincenzo Nibali che ha conquistato per due volte il Lombardia e che è rimasto particolarmente legato alla Classica delle Foglie Morte: "Il Lombardia ha sempre avuto un posto speciale nella mia carriera e nel mio cuore. Vincere due volte questa Classica Monumento, in un contesto così affascinante e impegnativo, ha rappresentato due delle emozioni più grandi della mia vita sportiva. Tornare qui, da ex corridore, mi fa rivivere quei ricordi e mi conferma quanto Il Lombardia sia una delle competizioni più prestigiose e ambite del calendario internazionale".