Giro d'Italia

Giro d'Italia, Narvaez serve il tris nell'11ª tappa beffando Mas allo sprint. Eulalio sempre in rosa

Per l'ecuadoregno è il terzo successo in questo Giro. Ulissi terzo migliore degli italiani

20 Mag 2026 - 17:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Fuga doveva essere e fuga è stata. Jhonatan Narvaez supera in una volata a due Enric Mas (Movistar) dopo una tappa ricca di saliscendi e alza le braccia anche a Chiavari. Per l'ecuadoregno della Uae è la terza vittoria in quest'edizione del Giro, dopo i successi a Cosenza e Fermo. Diego Ulissi (XDS Astana), si aggiudica lo sprint per il terzo posto, precedendo Chris Harper (Pinarello-Q36.5) e Alexsander Vlasov (Red Bull-Bora).

La gara

Il disegno della tappa fa gola a molti, e le prime tre ore di gara sono percorse a velocità folli per tentare la fuga. Il gruppo non lascia spazio e la situazione si cristallizza solo dopo un centinaio di chilometri di scatti e controscatti. Sul Passo del Termine, Gran premio della montagna di terza categoria, si forma un drappello di 17 uomini che arriva ad avere un paio di minuti di vantaggio. Dopo lo scollinamento, il percorso è però un toboga con continui saliscendi. Attaccato il Colle di Guaitarola (9,6km al 6,4%), dal gruppo dei fuggitivi evade Ulissi.

All'esperto toscano si accodano Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Mas, Narvaez, Harper e il duo italiano della Polti formato da Mattia Bais e Ludovico Crescioli. Un'accelerazione di Mas disgrega ulteriormente la fuga, e con lo spagnolo rimangono Harper e Narvaez. Tuttavia, i tre non riescono a trovare un accordo e il loro tentativo viene rintuzzato dal gruppetto da cui erano evasi poco prima, raggiunto nel frattempo da Filippo Zana (Red Bull-Bora), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) e da Christian Scaroni (XDS Astana) e, poco dopo anche da Vlasov.

Sulla discesa dal Colle di Guaitarola, una scivolata di Van Eetvelt innesca la caduta dei due compagni con cui aveva completato la rimonta, escludendoli dai giochi per il successo di tappa. Quasi in contemporanea, in testa al drappello, Vlasov prova ad allungare con Mas e Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), che faceva parte dei 17 fuggitivi iniziali. Finita la discesa e attraversata Sestri Levante si torna però a salire verso Colla dei Scioli (5,7km al 6,3%) e sui tre torna quello che rimane della fuga (oltre a Zana, Scaroni e Van Eetvelt perdono contatto Bais, Barguil e Stuyven).

Nel tratto più duro della salita, un'accelerazione di Ulissi mette in difficoltà Crescioli, che però rientra nei primi metri di discesa. Discesa che porta all'ultima asperità di giornata, la salita, non classificata come GPM, di Cogorno (4.6 km al 6.7% medio) in cima a cui si trova il traguardo volante. Sulle prime rampe tenta un altro allungo Mas, francobollato da Narvaez. I due si marcano lungo tutta l'ascesa e poi si lanciano in picchiata verso Chiavari, arrivando a giocarsi il successo in volata.

Nello sprint a due non c'è storia. Mas prova ad anticipare i tempi, ma l'ecuadoregno non si fa sorprendere e per la terza volta in questo Giro alza le braccia al cielo. Gli uomini di classifica non si prendono rischi e arrivano tutti insieme a poco più di 3', con Eulalio che rimane in Maglia rosa con 27" di vantaggio su Jonas Vingegaard e 1'57" su Thymen Arensman.

Leggi anche

Giro d'Italia, Filippo Ganna domina la decima tappa. Eulalio difende la Maglia rosa

Vingegaard domina a Corno alle Scale: riprende Ciccone, stacca Gall e avvicina la maglia rosa Eulalio

La tappa di domani

La dodicesima frazione, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, sarà sulla carta dedicata ai velocisti. Dopo un primo passaggio nell’entroterra Imperiese fino a Pieve di Teco la tappa percorre, da Albenga a Savona, la via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo con alcuni delicati passaggi cittadini. Uscendo da Savona si scalano Colle Giovo e Bric Berton (entrambi Gpm di terza categoria) che immettono nella Pianura Padana. Gli ultimi venti chilometri sono caratterizzati da alcuni brevi saliscendi che però non dovrebbero creare particolari grattacapi alle ruote veloci del gruppo. Il finale è quasi totalmente rettilineo, con l'ultima curva a 3000 metri dall'arrivo. 

giro d'italia
giro
narvaez
chiavari
jonas vingegaard

Ultimi video

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

02:23
Grande boxe su Mediaset

Grande boxe su Mediaset

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:22
Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

13:51
CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

01:40
MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

05:39
ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

01:20
ITW ABODI 17/5 DICH

Abodi: "Sinner continua a riscrivere la storia"

01:27
ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

00:28
DICH SINNER 17/5 DICH

Sinner: "Contento di rappresentare il tennis italiano"

03:20
DICH BOLELLI/VAVASSORI 17/5 DICH

Bolelli e Vavassori in trionfo: "Lo volevamo tanto"

03:22
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Bolelli e Vavassori: "La finale di Roma significa tanto per noi"

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

02:05
MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

I più visti di Ciclismo

Giro d'Italia, Filippo Ganna domina la decima tappa. Eulalio difende la Maglia rosa

Vingegaard domina a Corno alle Scale: riprende Ciccone, stacca Gall e avvicina la maglia rosa Eulalio

Narvaez scappa in salita: è bis a Fermo. Il gruppo non si scompone, Eulalio resta in rosa

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:51
Dosso vittoriosa nei 100 metri di Savona in 11"07. Jacobs terzo in 10"01 ma ventoso
17:47
Champions, Luis Enrique elogia Arteta: "Ha portato mentalità vincente all'Arsenal"
17:27
Pallavolo: i 30 azzurri di De Giorgi per per la Nations League
17:23
Giro d'Italia, a Chiavari arriva la fuga e Narvaez concede il tris. Eulalio sempre in rosa
17:03
Venezia, mercato da big: nel mirino Fullkrug e Basic