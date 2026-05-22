Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

Dal Jacobs Center di Desenzano del Garda ("molto contento di questo progetto, spero diventi la casa per qualsiasi tipo di sportivo"), Marcell Jacobs rilancia verso il futuro nell'intervista rilasciata in esclusiva a Sport Mediaset.
Pochi giorni fa il ritorno in pista al meeting di Savona: "L'importante era rompere il ghiaccio. In gara ho fatto un po' di confusione, ma sono contento di essere tornato e siamo sulla strada giusta".
L'obiettivo stagionale è legato agli Europei di Birmingham, anche se lo sguardo è in parte già rivolto al 2027: "Ora vogliamo gareggiare tanto e mettere insieme i pezzi del puzzle in vista di agosto, quando dovremo lottare per mantenere il titolo europeo. È il grande obiettivo dell'anno, sarebbe il terzo successo di fila. Anche se il mio vero obiettivo è il Mondiale, l'unica medaglia che mi manca. Sarebbe la ciliegina sulla torta per vincere tutto quello che c'era da vincere".
La svolta nel ritrovare coach Paolo Camossi: "Da quando abbiamo ricominciato ad allenarci insieme sono motivato e determinato, ho ritrovato il fuoco dentro. Sto facendo tutto il possibile per allenarmi nel miglior modo, recuperare, mangiare. Ho una costanza incredibile". Jacobs appare molto più sereno: "Ho fatto uno switch importante sul piano mentale, non bisogna solo guardare il bicchiere mezzo vuoto, ma pensare a ciò che si è riuscito a fare".
A Roma, dove ha posto la propria base italiana al centro Coni dell'Acqua Acetosa, Marcell gareggerà il 4 giugno allo stadio Olimpico per il Golden Gala: "Mi motiva molto essere lì anche se non sarà facile perché troverò avversari molto agguerriti. Lotterò con unghie, denti e tutto quello che ho, sarò molto agguerrito. Voglio dimostrare di essere ancora sul pezzo e poter lottare per i grandi obiettivi".