Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

La svolta nel ritrovare coach Paolo Camossi: "Da quando abbiamo ricominciato ad allenarci insieme sono motivato e determinato, ho ritrovato il fuoco dentro. Sto facendo tutto il possibile per allenarmi nel miglior modo, recuperare, mangiare. Ho una costanza incredibile". Jacobs appare molto più sereno: "Ho fatto uno switch importante sul piano mentale, non bisogna solo guardare il bicchiere mezzo vuoto, ma pensare a ciò che si è riuscito a fare".