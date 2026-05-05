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Dimentica la solita uscita in bici: nasce BeBike, il progetto italiano che vuole trasformare ogni ride in un’esperienza esclusiva

05 Mag 2026 - 16:11
© Ufficio Stampa

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In un mondo in cui tutto corre veloce, nasce un progetto che invita a rallentare, vivere e scegliere la qualità. Si chiama BeBike ed è molto più di un format sportivo: è una nuova visione che unisce movimento, territorio ed esperienze, con l’obiettivo di creare qualcosa di unico nel panorama italiano e non solo.

BeBike nasce dall’idea di trasformare una semplice uscita in bici in un’esperienza completa, capace di coinvolgere le persone non solo dal punto di vista sportivo, ma anche emotivo e relazionale. Un progetto pensato per chi cerca qualcosa di diverso: meno quantità, più qualità. Alla base c’è una filosofia chiara: creare momenti autentici, curati nei dettagli, in contesti di grande valore — tra mare, colline, borghi e luoghi iconici — dove lo sport diventa solo una parte di un’esperienza più ampia. Le ride rappresentano il cuore operativo del progetto: esperienze in e-bike a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti, guidate da professionisti e arricchite da elementi distintivi come colazioni all’alba, soste selezionate e momenti di condivisione.

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Ogni esperienza è pensata per essere vissuta e raccontata, anche grazie alla presenza di un media partner come Evolvency, casa di produzione con un forte focus sullo sport, media house ufficiale di Yamaha MotoGP da oltre sette anni e partner di numerosi progetti internazionali. Una realtà che ha scelto di credere nel progetto BeBike, contribuendo a trasformare ogni ride in un contenuto visivo di forte impatto.

Ma BeBike non si ferma qui.

L’obiettivo è costruire nel tempo una vera e propria community e sviluppare un format replicabile ed esportabile, capace di adattarsi ai luoghi più suggestivi e iconici, nel panorama italiano e internazionale. Dalle coste alle montagne, dai borghi storici alle destinazioni più esclusive, BeBike vuole diventare un punto di riferimento per un nuovo modo di vivere lo sport e il territorio.

"BeBike nasce da una visione chiara: creare qualcosa che oggi non esiste. Non un evento, non una semplice pedalata, ma un’esperienza capace di lasciare il segno", raccontano i fondatori. "Vogliamo alzare il livello, creare un nuovo standard e portarlo nei luoghi più iconici, in Italia e non solo. Questo è solo il punto di partenza".

Il debutto del progetto avverrà nel contesto della fiera del fitness di Rimini, ma la direzione è già tracciata: crescere, evolvere e portare BeBike sempre più lontano. Perché a volte non serve andare più veloce. Serve vivere meglio.

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