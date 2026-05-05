Dimentica la solita uscita in bici: nasce BeBike, il progetto italiano che vuole trasformare ogni ride in un’esperienza esclusiva

L’obiettivo è costruire nel tempo una vera e propria community e sviluppare un format replicabile ed esportabile, capace di adattarsi ai luoghi più suggestivi e iconici, nel panorama italiano e internazionale. Dalle coste alle montagne, dai borghi storici alle destinazioni più esclusive, BeBike vuole diventare un punto di riferimento per un nuovo modo di vivere lo sport e il territorio.