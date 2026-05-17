L'Atalanta celebra la Coppa Italia della Primavera col giro d'onore

17 Mag 2026 - 18:31

L'Atalanta, prima della partita di campionato di serie A col Bologna, ha concesso il giro d'onore alla squadra Primavera, vincitrice il 29 aprile scorso della Coppa Italia di categoria ai rigori contro la Juventus all'Arena Civica Gianni Brera di Milano.  L'intera rosa, insieme a staff tecnico e dirigenti, ha sfilato a bordocampo alla New Balance Arena di Bergamo, salutata dall'entusiasmo dei tifosi. "Grinta, cuore e battaglia su ogni pallone. Un gol al 90° e l'Atalanta è di nuovo campione", recita uno striscione nella Curva Nord Pisani. L'allusione è al gol di testa di Isaac Collins Isoa allo scadere che ha portato la finalissima ai tiri di rigore.

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