Giro d'Italia, 8° tappa: Narvaez imprendibile in salita, seconda vittoria a Fermo

La salita di Capodarco ha riservato parecchie difficoltà anche al vincitore di tappa: "Il vento contrario ha reso tutto estremamente duro. Non abbiamo mai mollato, correndo con intelligenza. È una grande vittoria, dopo la mia caduta di gennaio e dopo che qui al Giro siamo rimasti soltanto in cinque corridori. C'è una bella atmosfera nella squadra e penso che vinceremo ancora delle tappe la prossima settimana".