Fiandre, Pogacar ed Evenepoel passano con il rosso: aperta un'indagine in Belgio

Le altre sanzioni - Come se non bastasse, il ciclista sloveno è stato multato per aver gettato rifiuti fuori dall'area prevista. L'Uci ha imposto al campione del mondo una sanzione di 500 franchi svizzeri (poco più di 540 euro) e una detrazione di 25 punti nella classifica Uci. Per Pogačar cambia poco considerando che ha un vantaggio di 4750 punti su Jonas Vingegaard, secondo con 6885. Anche Evenepoel è stato multato con 200 franchi (circa 215 euro) per sticky bottle. Il belga infatti ha sfruttato in maniera irregolare l'ammiraglia nel momento del rifornimento in corsa, mantenendo la presa sulla borraccia per più tempo del consentito. Conseguenze dunque anche per il direttore sportivo della Red Bull- Bora-Hansgrohe Sven Vanthourenhout che dovrà pagare 500 franchi svizzeri.



Il commento di Pogi - A fine gara lo sloveno ha espresso così la propria opinione su quanto accaduto: "All'improvviso, tre ragazzi sono saltati in mezzo alla strada e ci hanno detto di fermarci. Ma come ci si può fermare in un secondo? Avrebbero dovuto farlo prima, non a dieci metri dalla barriera. Ho persino pensato che fossero dei manifestanti e che stesse succedendo qualcosa di folle". Il prossimo obiettivo stagionale è la Parigi-Roubaix, in programma domenica 12. È l'ultima classica monumento che manca nel suo ricchissimo palmarès e il desiderio è quello di rifarsi dal secondo posto dell'anno scorso, quando fu penalizzato da una caduta a 38 chilometri dall'arrivo. "Le poche gare a cui ho partecipato in questa stagione sono andate alla perfezione, quindi la motivazione è alta, ma non sento alcuna pressione. Mi divertirò a prescindere da tutto", le sue parole.