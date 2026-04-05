Ciclismo, Pogacar sempre più alieno: dopo la Sanremo vince anche il Fiandre

"Questa è stata una corsa pazza e super dura. Non so neanche quando sia scoppiata". Lo ha detto Tadej Pogacar dopo il successo nel Giro delle Fiandre. "Non volevo assolutamente che Remco Evenepoel rientrasse, sapevo quanto è resiliente, avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa, era meglio tenerlo a distanza - ha proseguito il fuoriclasse sloveno dell'UAE Team Emirates - Non ho corso molto ma quando corro mi metto la pressione addosso per vincere, tutto è andato nella maniera perfetta. Arriverò alla Roubaix ancora più motivato e cercherò di godermi le pietre".