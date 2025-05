Giro d'Italia 2025, incidente in discesa: Roglic si ritira

Primoz Roglic si è ritirato dal Giro d'Italia 2025. Lo sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe è caduto in discesa a causa di una scivolata a 95 chilometri dall'arrivo di una sedicesima tappa bagnata dalla pioggia. Nella stessa caduta coinvolti pure Carapaz (senza conseguenze) e Martinelli (cosciente e trasportato in ospedale) mentre in precedenza pure Joshua Tarling era stato costretto al ritiro.