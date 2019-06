Froome, brutta caduta al Delfinato: non andrà al Tour de France

12/06/2019

Brutto incidente per Chris Froome, costretto al ritiro nel Giro del Delfinato. Il campione britannico è caduto mentre stava facendo la ricognizione della quarta tappa ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dal team principal della Ineos, Dave Brailsford, Froome non parteciperà al Tour de France a causa delle ferite riportate. "E' caduto in una discesa quando procedeva ad alta velocità e ha colpito un muretto - ha spiegato -. Ci vorrà un bel po' prima che torni a correre. Ovviamente non sarà alla partenza del Tour".