E' morto Pascal Hervé, maglia rosa al Giro d'Italia del 1996

"Pascal era una figura emblematica e una voce essenziale nel nostro sport - ha scritto l'Uncp su X -. La grande famiglia del ciclismo è in lutto". L'annuncio della sua morte ha suscitato reazioni sui social network da parte degli ex compagni di squadra di Hervé. "Pascal, amico mio, sono sconvolto", ha scritto il campione del mondo del 1997 Laurent Brochard su X, che ha corso con Hervé nella Festina. "Te ne sei andato la notte di Natale, amico mio, sei stato così rock'n'roll fino alla fine... Ho tanti ricordi, tanti bei momenti, avevamo tanti progetti per il futuro... non ho parole. Tu c'eri sempre, sempre una parola, anche nei momenti difficili. Ti voglio bene e ti abbraccio amico mio, ci rivedremo, mi mancherai", ha aggiunto Brochard.