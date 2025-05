Giro d'Italia, Isaac Del Toro vince la diciassettesima tappa e allunga in classifica

Gli atleti non hanno però guadagnato moltissimo complice la battaglia alle spalle dei big dove Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) è andato in crisi sulle prime rampe del Mortirolo, mentre chi ha provato ad attaccare è stato Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), in grado di staccare gli altri big e metter in difficoltà Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) e la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates). I due però hanno reagito ben presto rientrando sugli inseguitori, distanti circa trenta secondi da Carapaz che ha chiuso la discesa ancora in vantaggio. Nel falso piano che portava a Le Motte i migliori si sono riuniti, mentre davanti rimaneva al comando soltanto Romain Bardet, in grado di staccare gli altri fuggitivi e rimanere l'ultimo battistrada al comando.