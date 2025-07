Golf: tre azzurri al The Open, lo storico torneo più antico del mondo

È tutto pronto in Irlanda del Nord per il 153° The Open, in programma dal 17 al 20 luglio. Per la terza volta nella sua storia, dopo il 1951 (vinse Max Faulkner) e il 2019 (trionfò Shane Lowry), il torneo più antico di golf, nato nel 1860, si giocherà al Royal Portrush Golf Club di Portrush. Al quarto e ultimo Major del 2025 prenderanno parte 156 i giocatori, in rappresentanza di 31 differenti paesi, tra cui tre azzurri: Francesco Molinari, unico italiano ad aver vinto questo torneo (nel 2018 a Carnoustie, in Scozia), Matteo Manassero e Guido Migliozzi.