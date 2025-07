Matej Kovar è il nuovo portiere del Bayer Leverkusen, arriva in prestito dal Psv Enidhoven. A destare curiosità, la scelta di maglia del 25enne portiere ceco, che ha optato per la numero 32: "Ricordo che Christian Abbiati, l’ex portiere del Milan, ha giocato con il 32. Per me quel numero ha sempre trasmesso un senso di solidità e affidabilità", le sue parole.