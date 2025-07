Carrarese, ufficiale la conferma di Fiorillo: la nota del club

La Carrarese, che si appresta a disputare il secondo campionato di fila in Serie B, riaccoglie Vincenzo Fiorillo. Così il club toscano in una nota: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Fiorillo, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2027 - si legge -. Il portiere ligure, classe 1990, vanta una grande sicurezza nelle uscite sia alte che basse, oltreché un’ottima tecnica individuale. Durante la scorsa stagione di Serie B ha messo a referto 12 presenze con la maglia azzurra. Bentornato a Carrara, Vincenzo!".