Tour de France, 14° tappa: capolavoro di Pogacar, quarta vittoria e maglia gialla consolidata

Vingegaard prende l’iniziativa, Pogacar, Seixas, Del Toro, Ayuso e Lipowitz restano alla sua ruota. Chi inizialmente perde terreno è Evenepoel, che si stacca sulle pendenze più dure. A 8km dall’arrivo Tadej Pogacar scatta e crea il vuoto, con il solito Vingegaard come sempre a provare a rispondere. Ayuso e Lipowitz si staccano, mentre Seixas e Del Toro ritornano sulla ruota del danese proprio in cima alla vetta. Il Campione del Mondo vola solitario verso la vittoria, e la UAE può festeggiare doppiamente per il secondo posto di Isaac Del Toro. Vingegaard, senza energie nel finale, deve anche lasciare il terzo posto ad un super Paul Seixas, mentre il danese chiude quarto e perde altri 44’’ da Pogacar (distacco ora di 4’30’’). Battaglia totale per il secondo posto, con Vingegaard, Evenepoel, Seixas, Ayuso, Lipowitz e Del Toro racchiusi in 80’’.