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CICLISMO

Tour: Vingegaard cade e si ritira

19 Lug 2026 - 17:12
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Jonas Vingegaard si ritira dal Tour de France. Il danese, secondo nella classifica generale e già due volte vincitore della Grande Boucle, è stato vittima di una brutta caduta nel corso della 15/a tappa a causa dello scivolamento dell'anteriore prima della salita del Plateau De Solaison Brison, l'ultima di giornata. Visibilmente dolorante alla spalla, è stato soccorso dai medici e non è più ripartito. Per la prima volta dopo cinque anni, il Tour non finirà con lui e lo sloveno Tadej Pogacar ai primi due posti della generale.

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