Tour de France, 15esima tappa: Evenepoel beffa Pogacar e Del Toro, ritiro per Vingegaard

Qui, infatti, succede il fattaccio: Vingegaard cade dopo il contatto con uno spartitraffico, probabile frattura della clavicola e ritiro per l'unico rivale di Pogacar. I fuggitivi ne approfittano per allungare, con l'azione di Schmid e il successivo attacco di Quinn Simmons, che fa il vuoto sulle prime rampe della salita. La reazione dell'Uae è però immediata, con un gregario d'eccezione a fare la differenza: Pogacar tira per fare selezione e portare il compagno Del Toro sul podio, distruggendo le chances di vittoria dello statunitense. Solo Del Toro ed Evenepoel tengono la ruota di Pogacar, che riprende il fuggitivo ai -5km e mette mezzo minuto tra sé e Seixas. Gli ultimi chilometri sono una passerella per la maglia gialla, che "orchestra" il tentativo di vittoria del giovane compagno di squadra: Del Toro attacca due volte, poi deve arrendersi. La spunta infatti Remco Evenepoel, che beffa proprio Pogacar in volata: il messicano chiude a 6", Seixas e Lipowitz perdono invece 58" con Ayuso (+1'57") più staccato. Prima del secondo e ultimo giorno di riposo, dunque, viene riscritta la classifica generale: Pogacar precede ora Evenepoel (+5'00") e Del Toro (+5'58"), che si riprende la maglia bianca e sale sul podio. Top-5 per Seixas (+6'23") e Lipowitz (+6'48"), che precedono Ayuso (+7'28"): top-10 per Skjelmose, Lenny Martinez, Pidcock e Jegat. Martedì si ripartirà con una cronometro favorevole ad Evenepoel, che quest'oggi ha ottenuto il suo primo successo in linea nel Tour de France: sin qui, aveva vinto solo in due frazioni a cronometro.