Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Ciclismo, Team Israel: "Nel 2026 cambieremo nome e identità, passo essenziale per il futuro"

La squadra ha riconosciuto la necessità di allontanarsi dall'attuale denominazione dopo le proteste alla Vuelta e le minacce di nuove manifestazioni al Giro dell'Emilia

06 Ott 2025 - 18:05
© israelpremiertech.com

© israelpremiertech.com

Nel 2026 il team di ciclismo "Israel - Premier Tech" avrà un nuovo nome. Lo hanno annunciato i proprietari e la dirigenza della squadra riconoscendo la necessità di un cambiamento di identità. La decisione arriva dopo le proteste alla Vuelta di Spagna che hanno portato all'interruzione di diverse tappe e alle minacce di nuove manifestazioni in Italia in occasione del Giro dell'Emilia, da cui il team ha deciso di cancellarsi. "Grazie al costante impegno nei confronti dei nostri corridori, dello staff e dei nostri stimati partner, abbiamo deciso di rinominare e rinnovare il marchio della squadra, allontanandoci dall'attuale identità israeliana - si legge in un comunicato del team -. Nello sport, il progresso spesso richiede sacrificio, e questo passo è essenziale per garantire il futuro della squadra".

Leggi anche

Vuelta, le proteste pro-Palestina fermano l'ultima tappa: trionfa Jonas Vingegaard

E non è tutto qui. Una novità importante riguarderà anche il miliardario israelo-canadese Sylvan Adams, co-proprietario del team "Israel - Premier Tech". "A partire dalla stagione 2026 Sylvan Adams ha scelto di fare un passo indietro dal suo impegno quotidiano e non parlerà più a nome della squadra, concentrandosi invece sul suo ruolo di Presidente del Congresso Ebraico Mondiale", conclude la nota. 

Visualizza il post su Twitter
ciclismo
team israel

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

I più visti di Ciclismo

Pogacar è oro agli Europei di ciclismo, quarto Scaroni

Europei di ciclismo, Ciabocco è argento fra le Under 23

Europei di ciclismo, Pegolo è bronzo fra le juniores

Europei: Evenepoel è oro nella cronometro, argento per Ganna

Europei, l'Italia è d'argento nella mixed relay

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:42
Snowboard, Bormolini guida squadra azzurra in allenamento allo Stelvio
18:40
Monza, il 10/10 amichevole contro il Parma
Francia: inizia il ritiro, ed è subito moda
18:36
Francia: inizia il ritiro, ed è subito moda
18:30
Manchester United: Glasner candidato per la panchina
18:22
Anticipi e posticipi dalla 13a alla 22a giornata: Napoli-Juve a Sant'Ambrogio, Inter-Napoli l'11/1