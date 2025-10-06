Ciclismo, Team Israel: "Nel 2026 cambieremo nome e identità, passo essenziale per il futuro"

Nel 2026 il team di ciclismo "Israel - Premier Tech" avrà un nuovo nome. Lo hanno annunciato i proprietari e la dirigenza della squadra riconoscendo la necessità di un cambiamento di identità. La decisione arriva dopo le proteste alla Vuelta di Spagna che hanno portato all'interruzione di diverse tappe e alle minacce di nuove manifestazioni in Italia in occasione del Giro dell'Emilia, da cui il team ha deciso di cancellarsi. "Grazie al costante impegno nei confronti dei nostri corridori, dello staff e dei nostri stimati partner, abbiamo deciso di rinominare e rinnovare il marchio della squadra, allontanandoci dall'attuale identità israeliana - si legge in un comunicato del team -. Nello sport, il progresso spesso richiede sacrificio, e questo passo è essenziale per garantire il futuro della squadra".