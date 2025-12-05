Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, maltempo a Beaver Creek: tante interruzioni e super-G a rischio conclusione

05 Dic 2025 - 21:37

Sta subendo diverse interruzioni per il meteo proibitivo il primo superG della stagione a Beaver Creek. Con gara partita in ritardo per la nebbia, sulla pista si è poi scatenato soprattutto in quota un forte vento con nevicata e visibilità precaria. Al momento è al comando l'austriaco Vincent Kriechmayr mentre mancano ancora 5 concorrenti per arrivare a trenta e poter così convalidare da regolamento la gara. Altrimenti verrà annullata Per l'Italia c'è al momento un buon quarto posto per Dominik Paris che è davanti anche al dominatore della stagione, lo svizzero Marco Odermatt.

Ultimi video

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

I più visti di Altri Sport

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:32
Sci fondo: per norvegese Klaebo 100esima vittoria in Coppa del Mondo
22:30
Atletica: domenica Yeman Crippa alla maratona di Valencia
21:53
Formula E, cancellate le prime prove libere di San Paolo
21:40
Domenica a Firenze il primo 'Gran galà del canottaggio'
21:37
Sci alpino, maltempo a Beaver Creek: tante interruzioni e super-G a rischio conclusione