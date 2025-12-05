Sci alpino, maltempo a Beaver Creek: tante interruzioni e super-G a rischio conclusione

Sta subendo diverse interruzioni per il meteo proibitivo il primo superG della stagione a Beaver Creek. Con gara partita in ritardo per la nebbia, sulla pista si è poi scatenato soprattutto in quota un forte vento con nevicata e visibilità precaria. Al momento è al comando l'austriaco Vincent Kriechmayr mentre mancano ancora 5 concorrenti per arrivare a trenta e poter così convalidare da regolamento la gara. Altrimenti verrà annullata Per l'Italia c'è al momento un buon quarto posto per Dominik Paris che è davanti anche al dominatore della stagione, lo svizzero Marco Odermatt.