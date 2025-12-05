Domenica a Firenze il primo 'Gran galà del canottaggio'

Fari puntati sui vincitori dei titoli mondiali ed europei di categoria, oltre che ai protagonisti in Coppa del Mondo, alle Universiadi e alla Coupe de la Jeunesse. Quarantaquattro stelle, capitanate dal quattro di coppia maschile vincitore del Mondiale Assoluto di Shanghai: i finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. A Firenze ci sarà anche spazio per festeggiare finalmente, dopo una lunga vicenda, il bronzo vinto da Giacomo Perini nel singolo PR1 Pararowing ai Giochi di Parigi 2024: la sentenza favorevole del TAS ha dato ragione al vogatore romano dopo la squalifica di World Rowing e gli ha riassegnato la medaglia.