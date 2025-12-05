Logo SportMediaset

Domenica a Firenze il primo 'Gran galà del canottaggio'

05 Dic 2025 - 21:40

Sarà Firenze a ospitare la prima edizione del "Gran Galà del Canottaggio". Domenica 7 dicembre alle 19, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, saranno premiate le 44 medaglie d'oro della stagione 2025 della Federazione Italiana Canottaggio.

Fari puntati sui vincitori dei titoli mondiali ed europei di categoria, oltre che ai protagonisti in Coppa del Mondo, alle Universiadi e alla Coupe de la Jeunesse. Quarantaquattro stelle, capitanate dal quattro di coppia maschile vincitore del Mondiale Assoluto di Shanghai: i finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. A Firenze ci sarà anche spazio per festeggiare finalmente, dopo una lunga vicenda, il bronzo vinto da Giacomo Perini nel singolo PR1 Pararowing ai Giochi di Parigi 2024: la sentenza favorevole del TAS ha dato ragione al vogatore romano dopo la squalifica di World Rowing e gli ha riassegnato la medaglia.

"Siamo orgogliosi di questa squadra e dei risultati conseguiti nel 2025 grazie al lavoro dello staff tecnico federale e all'apporto delle società di appartenenza - afferma il presidente federale, Davide Tizzano - La prima stagione del quadriennio che porta a Los Angeles 2028 ci ha permesso di gettare le basi per la costruzione di un percorso di crescita in campo agonistico".

Il Gran Galà è organizzato con il sostegno del Comune di Firenze e la collaborazione della Canottieri Firenze. 

