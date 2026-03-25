CICLISMO

Ciclismo: Pogacar, il meccanico del suo team: "Ha vinto la Sanremo con la bici danneggiata"

Parla il meccanico del suo team: "La bici era danneggiata"

25 Mar 2026 - 11:59
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La tuta strappata ma non solo. E la vittoria di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo dopo essere caduto e rialzato assume sempre di più i contorni di un'impresa epica. Dal meccanico della UAE Emirates-XRG, Bostjan Kavcnik, arriva infatti una incredibile rivelazione sul 'cannibale' del ciclismo mondiale: "La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente non si è spezzata", ha raccontato al quotidiano sloveno Delo, ripreso da L'Equipe. "Il telaio si è rotto durante la caduta e il disco del freno ha sfregato contro la superficie frenante: se Tadej avesse saputo in che condizioni era la bici, non avrebbe fatto la discesa con tanta aggressività. Persino Tom Pidcock ha faticato a stargli dietro a tratti", ha aggiunto. Ora il sogno di Pogacar è un Grande Slam delle Classiche Monumento nella stessa stagione, impresa in cui nessuno è mai riuscito.  Il Fiandre il 5 aprile, la Roubaix il 12, la Liegi-Bastogne-Liegi il 26, e poi a ottobre il Lombardia. La cinquina da leggenda è riuscita, nella storia del ciclismo, solo a tre campioni, Merckx e i connazionali Rik Van Looy e Roger de Vlaeminck, ma non nella stessa stagione.

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