Ciclismo, Milano-Sanremo: Pogacar nella storia, battuto Pidcock in volata

La lunga attesa finalmente è alle spalle, Pogacar può godersi il traguardo di Sanremo da vincitore: "Sono molto felice, un sacco di emozioni, per un po' dovrò curare le ferite ma davvero non vedevo l'ora di vincere questa gara. Ho ricevuto grandi congratulazioni da Tom (Pidcock, ndr), non mi capita spesso di fare uno sprint a due, sapevo che lui era veloce e sarebbe stata dura ma alla fine sono riuscito a mettere la ruota davanti".