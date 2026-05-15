Serie A, le designazioni arbitrali per la 37esima giornata: Sozza per Genoa-Milan, il derby di Roma a Maresca
Le scelte di Dino Tommasi: Massa a Torino per Juventus-Fiorentina
La 37ª giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. Cinque gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il fischietto di Napoli è il primo derby della Capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide: Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina, Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma, a Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza, a Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Fourneau. Nell'ultima stagionale a San Siro, per Inter-Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine, i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano.
Queste tutte le designazioni:
COMO – PARMA h. 12.00
ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – NAPOLI h. 12.00
FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
ROMA – LAZIO h. 12.00
MARESCA (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
INTER – H. VERONA h. 15.00
CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00
PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
CAGLIARI – TORINO h. 20.45
ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
SASSUOLO – LECCE h. 20.45
LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
UDINESE – CREMONESE h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO