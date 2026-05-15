Arbitri

Serie A, le designazioni arbitrali per la 37esima giornata: Sozza per Genoa-Milan, il derby di Roma a Maresca

Le scelte di Dino Tommasi: Massa a Torino per Juventus-Fiorentina

15 Mag 2026 - 12:39
La 37ª giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. Cinque gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il fischietto di Napoli è il primo derby della Capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide: Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina, Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma, a Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza, a Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Fourneau. Nell'ultima stagionale a San Siro, per Inter-Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine, i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano.

Queste tutte le designazioni:

COMO – PARMA    h. 12.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – LAUDATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GARIGLIO

GENOA – MILAN     h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV:      MARCHETTI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

JUVENTUS – FIORENTINA     h. 12.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MARINELLI

VAR:      CHIFFI

AVAR:       MERAVIGLIA

PISA – NAPOLI     h. 12.00

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CAMPLONE

ROMA – LAZIO    h. 12.00

MARESCA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       FABBRI

VAR:      DI BELLO

AVAR:    ABISSO

INTER – H. VERONA     h. 15.00

CALZAVARA

COSTANZO – PASSERI

IV:     COLLU

VAR:     SANTORO

AVAR:     GIUA

ATALANTA – BOLOGNA     h. 18.00

PERENZONI

GARZELLI – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     SERRA

CAGLIARI – TORINO     h. 20.45

ARENA

BERCIGLI – REGATTIERI

IV:     PERRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       PRONTERA

SASSUOLO – LECCE    h. 20.45

LA PENNA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:       DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     DIONISI

UDINESE – CREMONESE    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – VECCHI

IV:  FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: COSSO

