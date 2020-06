Ciclismo: Nibali: "Sarò alla Tirreno-Adriatico, poi al Giro"

CICLISMO

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico i prossimi appuntamenti e la preparazione per il Giro. E' questo il programma di Vincenzo Nibali, rivelato dallo stesso campione siciliano durante una conferenza stampa online per la firma di un nuovo accordo che lo legherà fino al 2022 alla Regione Marche, di cui è testimonial per il turismo bike e outdoor. "Per quest'anno niente impegni all'estero e viaggi in aereo". Gli allenamenti sono già cominciati, "poi ci sposteremo sulle Dolomiti con il team in vista della riapertura delle gare. Penso di essere in tabella, ma lo vedremo poi".

In una stagione fortemente penalizzata dalla pandemia di coronavirus, Nibali - come i suoi colleghi - ha dovuto fare delle scelte per via del calendario davvero intasato. Niente estero e solo gare in Italia. A partire dalle Strade Bianche, in programma l'1 agosto, passando per la Tirreno-Adriatico (competizione fortemente legata alle Marche che ospiterà le tappe di Sarnano, Senigallia, Loreto e lo storico traguardo di San Benedetto del Tronto), in programma dal 7 al 14 settembre, e per finire con il Giro d'Italia, con partenza da Palermo e arrivo a Milano (3-25 ottobre).

"La mia condizione è discreta: ho avuto la fortuna di potermi allenare durante il lockdown e la ripartenza è stata veloce. In quest’ultimo mese mi sono allenato duramente e, per me, la prossima settimana sarà di scarico, prima di riprendere con uno stage nelle Dolomiti". Giusta, secondo Nibali, la decisione di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno per la pandemia: "Non si poteva fare altrimenti".

