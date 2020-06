Ciclismo, Damiano Cunego in ospedale per un'infezione cerebrale: "Risolvibile, ma avrò bisogno di cure e di riposo"

Damiano Cunego si trova ricoverato da una settimana in ospedale a Verona a causa di un'infezione a un ventricolo cerebrale. Lo ha comunicato lui stesso con un messaggio ai suoi fan su Facebook, corredato da una fotografia che lo ritrae sorridente, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute ma annunciando anche che nelle prossime 3/4 settimane dovrà rimanere in ospedale per sottoporsi alle cure antibiotiche: "Fortunatamente è risolvibile - ha scritto l'ex ciclista, vincitore del Giro d'Italia 2004 - ma avrò bisogno di un periodo di cura e riposo, di rimanere qui in ospedale per poter tornare il miglior Damiano di sempre. Vi chiedo la cortesia di rispettare la mia privacy in questo periodo. Non vedo l'ora di tornare in bici".