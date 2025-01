Nuovo incidente sulle strade della Spagna: un 89enne investe sette ciclisti della Nazionale Tedesca su pista

L'impatto non ha causato gravi ferite secondo quanto riportato dalla stampa locale, tuttavia secondo le prime ricostruzioni avrebbe visto protagonista un automobilista di 89 anni che, con la propria Citroën, avrebbe investito i ragazzi senza apparentemente frenare. Gli agenti della Guardia Civil, che si trovavano di pattuglia nelle vicinanze, hanno prestato i primi soccorsi, ma per fortuna i ciclisti non sono in pericolo di vita.