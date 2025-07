Vela: nel 2026 torna la Sardinia Cup in Costa Smeralda

Lo Yacht Club Costa Smeralda ha annunciato il ritorno della Sardinia Cup, una delle regate simbolo del calendario sportivo del circolo fondato dall'Aga Khan. L'evento farà il suo atteso ritorno, dopo l'ultima edizione del 2012, nelle acque della Costa Smeralda il prossimo anno, dal 31 maggio al 7 giugno 2026. Il formato della Sardinia Cup ricalcherà quello della celebre Admiral's Cup, che dopo 22 anni si svolgerà nuovamente a luglio, e sarà una competizione con team composti da due imbarcazioni in rappresentanza degli Yacht Club partecipanti con la nazionalità che sarà determinata sulla base del luogo in cui è basato il Club. Inoltre, le due imbarcazioni di ogni team dovranno rientrare in un predefinito intervallo di rating IRC che sarà similare a quello stabilito per l'Admiral's Cup. Il programma prevede cinque giorni di regate, i partecipanti affronteranno due regate d'altura medio-lunghe e tre giornate di prove a bastone nello specchio d'acqua antistante Porto Cervo. "La Sardinia Cup costituisce un elemento fondamentale della nostra identità - afferma il commodoro dello Yccs, Andrea Recordati. Siamo entusiasti di annunciare il suo ritorno, riportarla in calendario è un tributo alla storia del Club ma anche una scelta che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Si tratta di un evento che ha scritto la storia della vela italiana e internazionale, siamo certi che tornerà a farlo, in uno dei campi di regata più belli al mondo".