Los Angeles 2028, partito il conto alla rovescia: ecco il calendario per un'Italia a caccia di record

Le competizioni in pista, infatti, si terranno durante la prima settimana dei Giochi (15-24 luglio) mentre quelle in vasca andranno in scena durante la seconda (22-30 luglio). Il 15° giorno di gara (sabato 29) sarà quello più ricco di azione dell'Olimpiade californiana, dove si intrecceranno tra loro 16 partite di sport di squadra con in palio le medaglie d'oro e di bronzo e le finali di 19 sport individuali. I Giochi di LA 28 si chiuderanno con l'ultima sessione finale delle gare di nuoto nel 2028 Stadium, che porrà le basi per un'epica cerimonia di chiusura presso il già citato Los Angeles Memorial Coliseum. L'Italia Team si prepara ad andare alla caccia di nuovi record dopo essersi congedata dall'ultima Olimpiade di Parigi 2024 con lo storico bottino di 40 medaglie (lo stesso raggiunto nell'edizione di Tokyo 2020 ma con due ori e tre argenti in più).