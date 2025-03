Ciclismo: Ayuso fa sua la Tirreno-Adriatico, Milan si prende l’ultima tappa

I primi chilometri di gara sono animati dalla fuga di un gruppo di cinque corridori, composto da Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Kévin Vauquelin (Arkéa B&B Hotels), Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers), Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). I fuggitivi riescono a distanziare il resto del gruppo di oltre un minuto e mezzo, con Van der Poel tra i più attivi, ma poi vengono ripresi a 1,5 km dalla vetta del Ripatransone: l’INEOS Grenadiers guida il rientro degli inseguitori, con Brandon Rivera a passare per primo al GPM. Il gruppo affronta allora compatto il circuito finale di San Benedetto del Tronto, da percorrere per ben cinque volte prima di tagliare la linea del traguardo. Qui Jonathan Milan (Lidl – Trek) tira la volata all’amico Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) allo sprint intermedio, permettendo al connazionale di conquistare quei tre secondi di abbuono che gli consentono l’ascesa al secondo posto nella classifica generale. La seconda posizione al traguardo volante vale invece per Milan il sorpasso ai danni di Thomas Pidcock (Q 36.5 Pro Cycling Team) nella classifica a punti, con il friulano che si prende così la maglia ciclamino (già vinta lo scorso anno). Terzo al traguardo intermedio è infine Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che scala in terza posizione anche nella generale.