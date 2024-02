Ciclismo, ablazione al cuore per Peter Sagan: potrà tornare in bici fra una settimana

Peter Sagan può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver lasciato solo pochi mesi fa l'attività su strada, il tre volte campione del mondo di ciclismo ha dovuto far i conti con un'aritmia cardiaca emersa in una gara di mountain bike che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Lo slovacco è stato operato in mattinata all'Ospedale Universitario Lancisi di Ancona dove gli è stata applicata un'ablazione al cuore che gli consentirà di tenere sotto controllo il ritmo cardiaco.