Sagan lascia il ciclismo su strada a fine anno, poi le Olimpiadi in mtb

CICLISMO

"Non è un addio, è solo un'altra avventura"

© Getty Images "Nel giorno del mio compleanno ho deciso di rivelare il mio programma per il futuro. È arrivato il momento di dire a tutti, perché credo che tutti meritino di saperlo, che questo è il mio ultimo anno come ciclista professionista su strada". Con un annuncio a sorpresa, il campione della TotalEnergies Peter Sagan ha annunciato dall'Argentina, dove sta partecipando alla Vuelta a San Juan, il suo prossimo ritiro.

"Il prossimo anno rimarrò sicuramente nel team TotalEnergies e mi concentrerò per qualificarmi alle Olimpiadi nella mountain bike", ha quindi aggiunto lo slovacco, precisando ai fan che "non è un addio, solo un'avventura diversa". Nel 2023 in corso, Sagan chiarisce che "farò alcune gare su strada minori - spiega - ma quello che sto pensando è di non fare più gare del World Tour per raggiungere bene le Olimpiadi e da lì vedremo".

L'ultimo anno su strada, dunque, poi la mountain bike in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: "Questo non è il mio addio, ci sarà ancora tempo per divertirci" ha aggiunto lo slovacco che ha spiegato la voglia di provare nuove esperienze, ma restando nel mondo del ciclismo: "Non è la fine di tutto - conclude - Andremo avanti con questo progetto incredibile delle Olimpiadi a Parigi nelle mountain bike. Può essere un'altra bella avventura. Non voglio andar via dal ciclismo cosi', voglio fare un'avventura diversa".