Roma, si punta al doppio colpo Rios-El Aynaoui. Wesley spinge per i giallorossi

Massara non può investire oltre 50 milioni per i due centrocampisti perché deve regalare a Gasperini anche due esterni e un attaccante e la priorità assoluta è per l’esterno destro. Il nome che piace è sempre quello di Wesley, con il Flamengo che però ha fatto capire chiaramente come non farà sconti rispetto ai 25 milioni richiesti per il classe 2003: “Il club sottolinea che, al momento, non ha alcun interesse né necessità di cedere giocatori della rosa. Qualsiasi mossa in tal senso avverrà solo dietro pagamento richiesto dal club - sottolinea il Flamengo in una nota ufficiale - e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari. La diffusione irresponsabile di speculazioni, spesso alimentate da terze parti, non fa altro che disinformare la stampa, confondere i tifosi e creare un rumore inutile nell'ambiente calcistico. Il Flamengo resta concentrato sui suoi obiettivi per la stagione, con una squadra competitiva e di valore, impegnata a puntare al titolo”. Wesley dal canto suo vuole la Roma e ha rifiutato già un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo, che era pronto a garantire al Flamengo i 25 milioni richiesti per l’esterno destro.