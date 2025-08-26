Logo SportMediaset
Giro d'Italia 2026, ipotesi tre tappe in Bulgaria

26 Ago 2025 - 23:39

Il Giro d'Italia 2026 potrebbe partire dalla Bulgaria. Ne hanno discusso l'Ambasciatore d'Italia a Sofia, Marcello Apicella, in un incontro con il Ministro del Turismo della Repubblica di Bulgaria, Miroslav Borshosh. Apicella e Borshosh hanno affrontato il tema dei colloqui tra il Governo bulgaro e l'Italiana Rcs per portare la Bulgaria a ospitare le prime tre tappe del prossimo Giro d'Italia, una delle maggiori competizioni ciclistiche professionistiche al mondo, le cui gare vengono trasmesse in oltre cento Paesi, con una audience potenziale di 800 milioni di spettatori. L'Ambasciatore e il Ministro hanno concordato sull'importanza della competizione quale vettore di promozione turistica ed economica del Paese e avvicinamento dei giovani allo sport e alla natura. L'Ambasciatore Apicella si è dichiarato disponibile a esplorare la possibilità di organizzare iniziative di promozione del Sistema Italia in alcune delle località che saranno interessate dal passaggio del Giro, coinvolgendo la comunità italiana ivi presente. Nel primo semestre del 2025 in Bulgaria sono stati registrati oltre 101.620 arrivi di turisti dall'Italia (+21,5% rispetto al 2024). A contribuire alla crescita del turismo italiano è anche la ricca offerta di collegamenti aerei disponibili da e verso l'Aeroporto Internazionale "Vasil Levski" di Sofia, che al momento include tra le proprie destinazioni gli aeroporti di: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (Bergamo e Malpensa), Bari, Bologna, Catania, Napoli, Salerno, Pisa, Venezia (Treviso) e Alghero. A questi collegamenti si sono aggiunti di recente due nuovi collegamenti aerei che andranno a collegare Milano a Plovdiv e Varna. Sempre più Italiani scelgono la Bulgaria per le loro vacanze. Al contempo, 153.110 Bulgari hanno scelto l'Italia per le proprie vacanze nel primo semestre del 2025, visitando in primo luogo Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana.

