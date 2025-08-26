Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Taremi ancora in uscita: sondaggio del Sassuolo, PSV ancora forte

L'iraniano resta in uscita, c'è anche la sponda greca con Olympiacos e Panathinaikos. Palacios al Santos

26 Ago 2025 - 23:47

Mehdi Taremi resta un esubero ma la dirigenza dell'Inter non è ancora riuscita a piazzarlo: tanti i nomi delle possibili destinazioni che si sono susseguiti senza successo nelle scorse settimane, con piste che conducevano soprattutto all'estero, dalla Premier League all'Olanda passando per la Spagna. In principio fu il Fulham, poi il Psv in Olanda e il Leeds ancora in Inghilterra. E infine l'idea spagnola con il Betis Siviglia.

Nelle ultime ore è arriva l'ultima idea, quella italiana: su Taremi si sarebbe infatti mosso il Sassuolo, particolarmente attivo in questi ultimi giorni di mercato. Anche se da Reggio Emilia c'è chi predica calma, il nodo è rappresentato dall'ingaggio altissimo, circa 5,5 milioni di euro a stagione. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di Sportitalia ha sottolineato: "Molto difficile, abbiamo un trio d'attacco molto importante. Se alla fine dovesse succedere qualcosa guardiamo a tutti. Però è un giocatore da grandi club e in questo momento non ci stiamo pensando”.

In realtà Taremi sembra più che altro vicino al PSV, che non ha mai mollato la presa. Se Eredivisie non sarà, l'Inter spera allora nella sponda greca visto che sia Olympiacos che Panathinaikos hanno fatto un sondaggio per l'iraniano: l'unica certezza è che da qui a lunedì si dovrà trovare una soluzione in uscita visto che non fa più parte dei piani nerazzurri, che lo hanno anche escluso dalla lista della Serie A.

PALACIOS AL SANTOS
Intanto, a proposito di movimenti in uscita, l'Inter ha ceduto Palacios al Santos (in Brasile) in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il difensore 22enne argentino, approdato in nerazzurro nel 2024 dall'Independiente Rivadavia, era stato già ceduto in prestito al Monza da gennaio a giugno di quest'anno. Tornato ad Appiano, era stato accostato al Basilea ma dopo l'esito negativo della trattativa con gli svizzeri è stato nuovamente "girato" stavolta al club brasiliano dove milita Neymar

