Inter, Taremi ancora in uscita: sondaggio del Sassuolo, PSV ancora forte

Nelle ultime ore è arriva l'ultima idea, quella italiana: su Taremi si sarebbe infatti mosso il Sassuolo, particolarmente attivo in questi ultimi giorni di mercato. Anche se da Reggio Emilia c'è chi predica calma, il nodo è rappresentato dall'ingaggio altissimo, circa 5,5 milioni di euro a stagione. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di Sportitalia ha sottolineato: "Molto difficile, abbiamo un trio d'attacco molto importante. Se alla fine dovesse succedere qualcosa guardiamo a tutti. Però è un giocatore da grandi club e in questo momento non ci stiamo pensando”.