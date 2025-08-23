Vuelta 2025: Philipsen vince la prima tappa, Viviani quarto

Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volata la prima tappa della Vuelta 2025, che per la prima volta nella storia è partita dall'Italia. Infatti la frazione odierna è stata da Torino-Reggia di Venaria a Novara lungo 186,1 km. Al secondo posto si è piazzato il britannico Ethan Vernon, terzo il venezuelano Aular Sanabria che ha preceduto Elia Viviani (quarto).