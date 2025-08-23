Vuelta 2025: Philipsen vince la prima tappa, Viviani quarto

Il belga Philipsen ha vinto la prima tappa della Vuelta 2025, per la prima volta nella storia partita in Italia
Jasper Philipsen alla Vuelta 2025 © Getty Images
Jasper Philipsen ha vinto la prima tappa della Vuelta di Spagna, per la prima volta al via dall'Italia, imponendosi allo sprint nella frazione pianeggiante di 186 km da Torino a Novara. Alle spalle del velocista belga si sono piazzati Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar Team). Quarta posto per Elia Viviani (Lotto), migliore degli italiani. Con questo successo il corridore della Alpecin-Deceuninck indossa anche la maglia rossa di leader della classifica generale della corsa spagnola, scattata dal Piemonte.
Protagonista di giornata anche Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), presente nella prima fuga odierna, che vestirà la maglia a pois di leader della classifica riservata agli scalatori dopo esser transitato davanti a tutti nell'unico Gpm di giornata. Domani è in programma la seconda tappa della Vuelta, sempre in Piemonte, con partenza da Alba e arrivo in salita a Limone Piemonte dopo 157 km.
