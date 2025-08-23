Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
ciclismo

Vuelta 2025: Philipsen vince la prima tappa, Viviani quarto

Il belga Philipsen ha vinto la prima tappa della Vuelta 2025, per la prima volta nella storia partita in Italia

23 Ago 2025 - 17:54
Jasper Philipsen alla Vuelta 2025 © Getty Images

Jasper Philipsen alla Vuelta 2025 © Getty Images

Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volata la prima tappa della Vuelta 2025, che per la prima volta nella storia è partita dall'Italia. Infatti la frazione odierna è stata da Torino-Reggia di Venaria a Novara lungo 186,1 km. Al secondo posto si è piazzato il britannico Ethan Vernon, terzo il venezuelano Aular Sanabria che ha preceduto Elia Viviani (quarto).

Jasper Philipsen ha vinto la prima tappa della Vuelta di Spagna, per la prima volta al via dall'Italia, imponendosi allo sprint nella frazione pianeggiante di 186 km da Torino a Novara. Alle spalle del velocista belga si sono piazzati Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar Team). Quarta posto per Elia Viviani (Lotto), migliore degli italiani. Con questo successo il corridore della Alpecin-Deceuninck indossa anche la maglia rossa di leader della classifica generale della corsa spagnola, scattata dal Piemonte.

Protagonista di giornata anche Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), presente nella prima fuga odierna, che vestirà la maglia a pois di leader della classifica riservata agli scalatori dopo esser transitato davanti a tutti nell'unico Gpm di giornata. Domani è in programma la seconda tappa della Vuelta, sempre in Piemonte, con partenza da Alba e arrivo in salita a Limone Piemonte dopo 157 km.

vuelta
2025
prima tappa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

I più visti di Ciclismo

Jasper Philipsen alla Vuelta 2025

Philipsen apre la Vuelta 2025: vittoria in volata a Novara. Viviani quarto

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:58
Sassuolo-Napoli: il film della gara
19:56
Serie A: De Bruyne a segno nell'esordio con il Napoli
19:37
Sci, Brignone: "Strada ancora lunga per tornare a essere un'atleta"
19:33
Ciclismo: Renewi Tour, Merlier firma bis davanti a Bittner e Kooij, De Lie resta leader
19:28
Marquez detta ancora legge nella Sprint, Diggia e Morbidelli sul podio. Bagnaia 13°