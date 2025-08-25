Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Vuelta, 3a tappa: Gaudu sorprende Pedersen, Vingegaard resta leader

L'arrivo in leggera salita a Ceres premia il francese, che sorprende i due favoriti con una grande mossa sull'ultima curva

25 Ago 2025 - 17:45
© Getty Images

© Getty Images

La 3a tappa della Vuelta, l'ultima interamente sul territorio italiano, ci regala un epilogo a sorprese. Nei 134.6km da San Maurizio Canavese a Ceres, sulla carta adatti ai finisseur e agli attaccanti, la spunta infatti David Gaudu. Il francese della Groupama-FdJ effettua una grandissima volata e beffa sia Pedersen che Vingegaard, sconfitti per un soffio. La gioia non è completa, perché la maglia rossa sfuma per i piazzamenti nelle precedenti tappe.

Leggi anche

Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

Succede di tutto nella terza tappa della Vuelta, con partenza da San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134.6km: è David Gaudu a spuntarla, beffando i favoriti di giornata e sfiorando la maglia rossa di leader. La prim parte della frazione è tranquilla, poi si sale verso Issiglio (5.8km al 6.5%) e si susseguono varie ascese non categorizzate, che spezzano il ritmo prima della salita finale verso Ceres (2.5km al 3.2%). Sulla carta è una tappa da fuggitivi e finisseur, e infatti scattano in quattro: Alessandro Verre (Arkéa), Sean Quinn (EF), Luca Van Boven (Intermarché) e Patrick Gamper (Jayco-AlUla). Il gruppo però non lascia loro spazio, perché la Lidl-Trek di Mads Pedersen punta alla vittoria col danese: vantaggio massimo di 2'30", con Verre che si prende la maglia a pois di miglior scalatore. Nella seconda parte della breve tappa il gruppo accelera e si divora la fuga, con Quinn ultimo irriducibile: lo statunitense viene ripreso ai -19km e inizia la folle rincorsa verso il traguardo. Il ritmo è altissimo nel plotone dei migliori, e Jasper Philipsen ne fa le spese staccandosi ai -9km.

Si arriva così alla salita, dove la Trek fa il ritmo per Pedersen e il gruppo si spezza: Pedersen e Vingegaard sembrano pronti a giocarsi la vittoria, ma David Gaudu sorprende tutti. Il francese interpreta al meglio l'ultimissima curva, situata a 100m dall'arrivo, e beffa i rivali: secondo Pedersen e terzo Vingegaard. Quest'ultimo tiene la maglia rossa, pur essendo a pari merito col francese (terzo Ciccone a 8"), per i migliori piazzamenti nelle precedenti tappe. Domani si approderà in Francia, nei 206.7km da Susa a Voiron: arrivo da velocisti, nonostante nei primi cento chilometri vengano scalati Monginevro e Lautaret.

vuelta
ciclismo
gaudu
vingegaard

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

00:46
cerro25

In 40mila a Genova lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

I più visti di Ciclismo

Jasper Philipsen alla Vuelta 2025

Philipsen apre la Vuelta 2025: vittoria in volata a Novara. Viviani quarto

Vuelta, Vingegaard trionfa a Limone Piemonte e si prende la maglia rossa

Il Red Bull Cerro Abajo incanta Genova

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:28
Atletica, Andy Diaz in gara a sorpresa nel triplo delle finali di Diamond League a Zurigo
18:27
Volley: Mondiali femminile, domani Italia sfida Belgio per primato pool B
18:22
Roma, fatta per Ziolkowski dal Legia
18:18
Cremonese, pronta l'offerta per Osmajic
18:12
Milano-Cortina 2026, Fontana: "Spese extra da aumento costi ma coperte"