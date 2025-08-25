Vuelta, 3a tappa: Gaudu sorprende Pedersen, Vingegaard resta leader

L'arrivo in leggera salita a Ceres premia il francese, che sorprende i due favoriti con una grande mossa sull'ultima curva
La 3a tappa della Vuelta, l'ultima interamente sul territorio italiano, ci regala un epilogo a sorprese. Nei 134.6km da San Maurizio Canavese a Ceres, sulla carta adatti ai finisseur e agli attaccanti, la spunta infatti David Gaudu. Il francese della Groupama-FdJ effettua una grandissima volata e beffa sia Pedersen che Vingegaard, sconfitti per un soffio. La gioia non è completa, perché la maglia rossa sfuma per i piazzamenti nelle precedenti tappe.
Succede di tutto nella terza tappa della Vuelta, con partenza da San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134.6km: è David Gaudu a spuntarla, beffando i favoriti di giornata e sfiorando la maglia rossa di leader. La prim parte della frazione è tranquilla, poi si sale verso Issiglio (5.8km al 6.5%) e si susseguono varie ascese non categorizzate, che spezzano il ritmo prima della salita finale verso Ceres (2.5km al 3.2%). Sulla carta è una tappa da fuggitivi e finisseur, e infatti scattano in quattro: Alessandro Verre (Arkéa), Sean Quinn (EF), Luca Van Boven (Intermarché) e Patrick Gamper (Jayco-AlUla). Il gruppo però non lascia loro spazio, perché la Lidl-Trek di Mads Pedersen punta alla vittoria col danese: vantaggio massimo di 2'30", con Verre che si prende la maglia a pois di miglior scalatore. Nella seconda parte della breve tappa il gruppo accelera e si divora la fuga, con Quinn ultimo irriducibile: lo statunitense viene ripreso ai -19km e inizia la folle rincorsa verso il traguardo. Il ritmo è altissimo nel plotone dei migliori, e Jasper Philipsen ne fa le spese staccandosi ai -9km.
Si arriva così alla salita, dove la Trek fa il ritmo per Pedersen e il gruppo si spezza: Pedersen e Vingegaard sembrano pronti a giocarsi la vittoria, ma David Gaudu sorprende tutti. Il francese interpreta al meglio l'ultimissima curva, situata a 100m dall'arrivo, e beffa i rivali: secondo Pedersen e terzo Vingegaard. Quest'ultimo tiene la maglia rossa, pur essendo a pari merito col francese (terzo Ciccone a 8"), per i migliori piazzamenti nelle precedenti tappe. Domani si approderà in Francia, nei 206.7km da Susa a Voiron: arrivo da velocisti, nonostante nei primi cento chilometri vengano scalati Monginevro e Lautaret.
