Vuelta, 3a tappa: Gaudu sorprende Pedersen, Vingegaard resta leader

Succede di tutto nella terza tappa della Vuelta, con partenza da San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134.6km: è David Gaudu a spuntarla, beffando i favoriti di giornata e sfiorando la maglia rossa di leader. La prim parte della frazione è tranquilla, poi si sale verso Issiglio (5.8km al 6.5%) e si susseguono varie ascese non categorizzate, che spezzano il ritmo prima della salita finale verso Ceres (2.5km al 3.2%). Sulla carta è una tappa da fuggitivi e finisseur, e infatti scattano in quattro: Alessandro Verre (Arkéa), Sean Quinn (EF), Luca Van Boven (Intermarché) e Patrick Gamper (Jayco-AlUla). Il gruppo però non lascia loro spazio, perché la Lidl-Trek di Mads Pedersen punta alla vittoria col danese: vantaggio massimo di 2'30", con Verre che si prende la maglia a pois di miglior scalatore. Nella seconda parte della breve tappa il gruppo accelera e si divora la fuga, con Quinn ultimo irriducibile: lo statunitense viene ripreso ai -19km e inizia la folle rincorsa verso il traguardo. Il ritmo è altissimo nel plotone dei migliori, e Jasper Philipsen ne fa le spese staccandosi ai -9km.