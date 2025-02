Europei di ciclismo su pista, Matteo Bianchi e le ragazze dell'inseguimento vincono l'oro

Il quartetto tricolore ha però accelerato grazie all'ultima trenata di Fidanza che si è staccata in vista dell'ultimo chilometro lasciando a Guazzini il compito di ampliare il vantaggio nonostante un trenino ormai sfaldato completando la prova in 4'14"213 con sette decimi di vantaggio sulla Germania. Terza piazza per la Gran Bretagna che ha annichilito la Francia nella finale per il bronzo.