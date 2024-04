Ayuso cede l'ultima tappa a Rodriguez e vince la classifica del Giro dei Paesi Baschi

CICLISMO

Lo spagnolo dell'UAE Team Emirates ha allungato nelle ultime salite staccando così il leader della classifica, il danese Mattias Skjelmose

© afp Finale incandescente al Giro dei Paesi Baschi dove lo spagnolo Juan Ayuso riesce a ribaltare la situazione aggiudicandosi la classifica generale. L'iberico dell'UAE Team Emirates ha attaccato sulle ultime salite staccando il leader della classifica Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e lasciando la vittoria nell'ultima tappa al connazionale Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers).

Nell’ultima occasione di ribaltare la situazione con un gruppo di ventidue corridori che ha preso il largo con un vantaggio di tre minuti e mezzo. Matteo Sobrero (Bora-Hansgrohe), Sepp Kuss, Steven Kruijswik, Milan Vader (Visma | Lease a Bike), Igor Arrieta, Sjoerd Bax (UAE Team Emirates), Gregor Muhlberger (Movistar), Lucas Hamilton, Christopher Juul-Jensen, Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Gorka Izagirre (Cofidis), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty), Romain Combaud, Martijn Tusveld, Oscar Onley (dsm firmenich PostNL), Esteban Chaves, James Shaw (EF Education-Easypost), Fabien Doubey (Totalenergies), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Brandon Rivera (Ineos-Grenadiers), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Jasha Sutterlin (Bahrain-Victorious) e David De La Cruz (Q36.5) si sono quindi dati battaglia nelle varie salite in programma costringendo la Lidl-Trek per riuscire a mantenere la maglia gialla, complice anche il contrattacco di Marc Soler (UAE Team), bravo a rientrare sui migliori.

Mentre davanti iniziavano pian piano a perdere terreno uno alla volta, a circa trenta chilometri dal traguardo é scattato dietro proprio Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) il quale si è portato dietro Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrein-Victorius), Juan Ayuso e Isaac Del Toro (UAE Team Emirates).

Proprio in contropiede é scattato Ayuso che ha sfruttato lo stop di Soler davanti per poter distanziare il leader della classifica e transitare sul penultimo gran premio della montagna con venti secondi di vantaggio e riprendere tutti i fuggitivi. Nonostante il ricongiungimento portato avanti da Skjelmose, lungo l'Urkaregi (ultima ascesa di giornata) Ayuso è scattato nuovamente insieme al connazionale Rodriguez assestando il colpo decisivo per il successo.

A quel punto il 21enne catalano ha lasciato il successo parziale all'atleta dell'Ineos-Grenadiers precedendo anche in classifica generale con 42 secondi e lasciando Skjelmose al terzo posto finale con 43 secondi di ritardo dalla vetta.

