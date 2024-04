Ciclismo: altra caduta ai Paesi Baschi, frattura della clavicola per Landa

Ancora una caduta al Giro dei Paesi Baschi dopo quella shock di ieri che ha messo fuori causa tra gli altri Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Questa volta a farne le spese è stato Mikel Landa. Il corridore spagnolo della Soudal Quick-Step si è ritirato dopo aver riportato, come riferito dalla squadra in un bollettino medico, "una frattura alla clavicola". Per quanto riguarda il percorso di recupero la Soudal comunica che Landa "sarà sottoposto a ulteriori indagini per determinare il percorso migliore per la sua guarigione". Non solo Landa, nel corso della quinta tappa, la Vitoria-Gasteiz di 175,9 km, è caduto anche il compagno di squadra Gil Gelders che "è stato sottoposto a cure mediche sul posto ed è stato curato per abrasioni".