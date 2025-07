Bufera al Tour de France: l'ex team manager di Armstrong accede al villaggio di partenza: "Non può, è squalificato a vita per doping"

La presenza del braccio destro di Armstrong ha immediatamente scatenato l'indignazione da parte di alcune componenti del gruppo tanto che la stessa UCI ha annunciato di voler prendere provvedimenti a breve: "Sebbene sia libero di assistere a un evento ciclistico registrato nel calendario internazionale dell’UCI, come il Tour de France, in qualità di spettatore normale [….] in quanto persona soggetta a squalifica a vita, il signor Bruyneel non era quindi autorizzato a essere presente nel villaggio di partenza del Tour de France o nell’area riservata alle squadre - ha spiegato l'Unione Ciclistica Internazionale con un comunicato -. L’UCI desidera aggiungere che il processo di accreditamento per il Tour de France non è di sua competenza, ma piuttosto di quella di Amaury Sport Organisation (ASO), l’organizzatore della gara. L’UCI conferma di aver contattato ASO per chiarire se al signor Bruyneel sia stato concesso un accreditamento ufficiale, per capire come ciò sia potuto accadere e per garantire che non gli venga rilasciato alcun ulteriore accreditamento”.