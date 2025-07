Tour de France, Jonathan Milan conquista a Valence la seconda vittoria italiana

Il ricongiungimento ha ridato un po' di vigore alla fuga che non ha preso però più di un minuto di vantaggio rimanendo nel mirino delle squadre degli sprinter. Dietro sul Col de Tartaiguille è partito Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) dovendosi però rialzarsi ben presto a causa dal ritmo impostato dai battistrada che non si sono fatti riprendere immediatamente. L'ultimo a resistere al ritorno del gruppo è stato Abrahamsen che ha provato a prendere il largo in solitaria, tuttavia a cinque chilometri dall'arrivo il tentativo si è esaurito.