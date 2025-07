Beach volley per beneficenza, a Verbania Lo Bianco e Piccinini

Due leggende della pallavolo femminile, Eleonora Lo Bianco e Federica Piccinini, insieme per 'Beach for Babies', il torneo di beach volley che torna per la decima edizione dal 25 luglio al 3 agosto ad animare l'estate di Verbania all'insegna di sport e beneficenza. Lo Bianco avrà il ruolo di madrina, scelta per rappresentare la storia decennale di 'B4B', mentre Piccinini sarà testimonial del Mini-Camp. L'iniziativa ha l'obiettivo di raggiungere i 500mila euro di donazioni, a favore di iniziative come la realizzazione di un'area sportiva per i giovani e un progetto di odontoiatria pediatrica per le famiglie più fragili.