Tour de France: Paret-Peintre trionfa sul Mont Ventoux, Pogacar rafforza la maglia gialla

Valentin Paret-Peintre rischia il tutto per tutto, ma poi realizza l'impresa più bella della carriera in cima al Mont Ventoux. Il francese della Soudal Quick-Step ha conquistato la sedicesima tappa del Tour de France anticipando in una volata in altura l'irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius), mentre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rafforza la maglia gialla.