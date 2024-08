Ciclismo, Alice Toniolli in gravi condizioni dopo una caduta contro un muretto

ciclismo

La 19enne della Top Girls Fassa Bortolo è caduta al Circuito dell'Assunta finendo fuori strada: molteplici fratture a testa e torace

© facebook È in gravi condizioni Alice Toniolli, 19enne della Top Girls Fassa Bortolo in gara alla prova Donne Open del Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso) ma finita fuori strada attorno a metà percorso. La ciclista, andata a sbattere contro il muretto a bordo strada, è stata trasportata prima in elicottero all'ospedale di Conegliano e, successivamente, all'ospedale di Treviso: ha riportato molteplici fratture a testa e torace.

La gara è stata interrotta per i soccorsi, per poi riprendere facendo un solo giro del circuito invece dei tre previsti: alla fine ha vinto Elisa De Vallier, compagna di squadra di Alice, che ha dedicato la vittoria alla classe 2005. Toniolli l'anno scorso aveva vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei Strada staffetta mista a Drenthe, in Olanda.