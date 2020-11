Boxe, Tyson torna sul ring a 54 anni: pari tra leggende con Roy Jones Jr.

BOXE

Finisce in parità, secondo i giudici Wbc a bordo ring, l'incontro esibizione, allo Staples Center di Los Angeles, negli Usa, tra le leggende Mike Tyson e Roy Jones Jr. Iron Mike, che indossava guantoni neri, a pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, anche in onore di Kobe Bryant, ha mostrato scorci della sua forza distruttiva, nella notte, anche a 54 anni contro l'avversario 51enne. Due pesi massimi che non si sono risparmiati. Tyson e Jones hanno combattuto otto round di due minuti, con una boxe a tratti ancora di alto livello, ed entrambi hanno chiuso il match sorridenti e apparentemente sani dopo un evento molto insolito allo Staples Center.

"E' stato meglio che combattere per i titoli. Adesso siamo umanitari. Possiamo fare qualcosa di buono per il mondo. Dobbiamo farlo di nuovo", le parole dell'ex campione dei pesi massimi del mondo. Tornato sul ring dopo un'assenza di 15 anni. Iron Mike ha fatto del suo meglio per mostrare la forma che lo ha reso una leggenda per una generazione di appassionati di boxe.

Tyson ha etichettato Jones con colpi al corpo e una manciata di pugni alla testa durante l'incontro. "Sto bene con un pareggio. Forse possiamo farlo di nuovo", ha sottolineato l'ex campione del mondo Jones, che vanta quattro titoli in quattro categorie di peso ed è considerato il pugile più abile della sua generazione. Il 51enne si è presentato sul ring con guantoni e calzoncini in onore della leggenda dei Lakers Kobe Bryant, mentre Tyson indossava i suoi caratteristici guantoni completamente neri.