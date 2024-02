Tamberi rinuncia ai Mondiali Indoor per puntare sulle Olimpiadi: "Farò il tifo per i miei compagni"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico ha annunciato la propria decisione sui social

Il richiamo di Parigi è troppo forte per Gianmarco Tamberi da non provare ogni strada per giungere nel migliore delle condizioni. La possibilità di replicare l'oro di Tokyo 2020 è concreta tanto da condurlo nella storia dopo aver conquistato tutto nel salto in alto. Per questo motivo l'atleta marchigiano ha annunciato che non prenderà parte ai Mondiali Indoor al via a Glasgow il prossimo 1 marzo, una decisione sofferta, ma che il campione olimpico ha voluto spiegare con un lungo post sui social.

"Ciao amici, come sicuramente la maggior parte di voi avrà già letto nei giornali, non prenderò parte ai campionati del Mondo di questo week-end che si terranno a Glasgow. Abbiamo preso questa scelta con il mio team a inizio preparazione... Ammetto che non è mai facile rinunciare ad una gara così importante ma quest'anno ho deciso che tutte le mie energie mentali e fisiche le avrei dedicate unicamente al grande obiettivo: le Olimpiadi di Parigi - ha spiegato Tamberi -. Ci tenevo tantissimo però a condividere tutta la mia energia e voglia di gareggiare con i miei compagni di squadra che rappresenteranno l'Italia in questi giorni!".

Da vero capitale della Nazionale, il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha voluto lanciare i propri compagni di squadra offrendogli tutto il suo sostegno e preparandosi a quell'appuntamento che arriva soltanto ogni quattro anni e di cui in pochi conoscono come Gianmarco Tamberi. "Vi seguirò dal divano. In piedi, di lato, a testa in giù, urlando a squarcia gola come in foto. So che mi renderete orgoglioso di voi, so che mi sorprenderete, so che mi farete rosicare ancora di più di non essere venuto. Siete la squadra italiana più forte di tutti i tempi e il mondo se ne sta accorgendo. Puntate in alto. Non abbiate paura di niente e di nessuno. Ogni volta che indossate quell'azzurro è un occasione di fare qualcosa di speciale, trasformatevi in supereroi con il tricolore nel cuore, io sono con voi, l'Italia è con voi. Non esiste pressione più bella che quella di avere la possibilità di fare qualcosa di incredibile. É la vostra chance. È il vostro momento!".