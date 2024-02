Nba: Tamberi-show all'All Star Game, schiaccia in partita

© Getty Images

Marco Tamberi show nell'All Star Game dell'Nba in corso a Indianapolis. Il campione olimpico del salto in alto, alla sua seconda partecipazione all'evento che vede impegnati i più grandi campioni di basket, ha dato spettacolo con una schiacciata durante la partita "Celebrity Game". Il campione marchigiano ha fatto parte della squadra allenata da Stephen A. Smith, dal rapper Lil Wayne e da Aja Wilson. Per la cronaca la sua squadra è stata sconfitta 100-91 dal team "Shannon". Il campione italiano, che da ragazzo ha giocato a pallacanestro prima di dedicarsi al salto in alto, ha postato su Instagram la sua schiacciata.