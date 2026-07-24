Jacobs nei 100 metri dei Campionati Italiani per confermare la straordinaria condizione

Nei 100 metri passerella per Jacobs che sicuramente cercherà quantomeno un altro crono sotto i 10 netti, mentre gli altri due posti sul podio saranno quasi certamente una lotta a tre tra Chituru Ali, argento di Roma 2024 e recentemente tornato su un tempo di livello quale il 10"09 realizzato l'11 luglio scorso in California sia pur in condizioni di vento ideali di +2,0 m/s, crono con cui ha realizzato il minimo diretto, Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, a loro volta qualificati tramite ranking, che potrebbero essere preferiti allo stesso Ali nelle convocazioni finali, se uno dei due gli arrivasse davanti nello scontro diretto.